Sant’Agata: Ufficio Postale Torrecandele, la riattivazione a breve

“Facendo seguito a numerose richieste giunte dai cittadini sul perdurare della sospensione delle attività dell’ufficio postale di contrada Torrecandele, chiuso dallo scorso 12 marzo in virtù delle disposizioni della direzione centrale a seguito dell’emergenza Covid, nei giorni scorsi ho avuto un colloquio telefonico con il direttore provinciale di Messina di Poste Italiane, Dott. Rocco Vinzi che mi ha assicurato di aver già avviato le procedure di propria competenza affinché si possa giungere nel più breve tempo possibile alla ripresa della regolare funzionalità dell’ufficio. – così il Sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso – Il direttore provinciale, che ringrazio per la disponibilità, ha quindi rassicurato escludendo ogni paventata ipotesi di soppressione dell’ufficio di Torrecandele che, come da me ribadito, rappresenta un importante punto di riferimento per una consistente utenza cittadina, decongestionando l’importante mole di lavoro a carico della sede centrale santagatese”.