Ben Harper e The Innocent Criminals a Taormina: concerto rimandato al 2021

E’ stato riprogrammato per il 7 agosto 2021, il concerto che Ben Harper & The Innocent Criminals avrebbero tenuto il prossimo 8 agosto nel Teatro Antico di Taormina. La decisione è giunta a causa del protrarsi della pandemia da Covid19 che rende incerta e cavillosa la gestione degli eventi pubblici. Per questo, Ben Harper ed il suo gruppo hanno deciso di rimandare di un anno il tour mondiale che sarebbe approdato a Taormina e con una unica data per Sicilia e Calabria.

I biglietti già emessi saranno validi per accedere al nuovo concerto senza necessità di alcun adempimento aggiuntivo. Da ieri, invece, è partita la prevendita dei posti ancora liberi per la nuova data programmata. I biglietti per i posti ancora liberi della nuova data, saranno in vendita da oggi in tutti i punti autorizzati dei Circuiti Box Office Sicilia (tel. 0957225340 www.ctbox.it) Ciaotickets (www.ciaotickets.com) e Ticketone (www.ticketone.it)