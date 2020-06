Capo d’Orlando: Dal 15 giugno la Posta di Via Roma aperta anche il pomeriggio

Dalla prossima settimana verrà ripristinata l’operatività pomeridiana dell’ufficio postale di via Roma. Dopo le ripetute richieste del Sindaco Franco Ingrillì, la comunicazione è stata data stamattina dal condirettore di Poste Italiane Giuseppe Lasco. L’orario ridotto era stato deciso nell’ambito dei provvedimenti restrittivi per contribuire alla riduzione del contagio del nuovo coronavirus. Da lunedì 15 giugno, quindi, gli uffici di via Roma effettueranno servizio per l’intera giornata per un totale di sei giorni settimanali.