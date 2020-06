Movida a Capo d’Orlando: il Sindaco precisa “nessun nuovo provvedimento”

“Da quel che leggo su qualche sito di informazione, dalle telefonate e dai messaggi che ricevo, credo che si sia ingenerata un po’ di confusione dopo la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto di Messina per affrontare le problematiche inerenti la movida (orari dei locali e vendita alcolici)”. così il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì sul suo profilo Facebook.

“A tal proposito, devo precisare che a Capo d’Orlando NON sono stati presi provvedimenti che prevedono “la chiusura dei locali notturni entro l’1,30 e il divieto di vendita di alcolici da asporto dopo le 20”.

Insieme agli altri sindaci della costa tirrenica stiamo lavorando per una ordinanza “comune” che disciplini orari di apertura e di somministrazione di bevande. Proprio nell’ottica di un provvedimento omogeneo tra diversi centri della fascia tirrenica, a breve revocherò l’ordinanza che attualmente vieta la vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le ore 22.

L’obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di salvaguardare le attività commerciali, garantire il sano divertimento coniugando il tutto con la tutela della salute pubblica.”