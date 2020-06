Salvini a Barcellona e Milazzo tra applausi e fischi

Nel suo minitour siciliano, il leader della Lega Matteo Salvini in serata è arrivato a Barcellona Pozzo di Gotto, il centro più grande del messinese dove si voterà il prossimo autunno, per incontrare i simpatizzanti. Ad accoglierlo una piazza divisa a metà, da un lato decine di simpatizzanti con striscioni che inneggiavano alla Lega e dall’altra un gruppo di contestatori che lo ha fischiato e ha cantato ‘Bella ciao’. Su uno striscione ‘La Sicilia accoglie i migranti ma non Salvini’.



“Sono fischi di dieci sfigati” ha commentato il leader della Lega. “Manteneteli voi. Prendete a carico vostro quei signori che sono su quel balcone” ha detto Salvini rivolto al gruppo di contestatori. Prima li ha definiti “quelli di sinistra che ululano” e poi, indicando un gruppo di immigrati affacciato su un balcone, ha scandito: “Manteneteli voi, tre a testa”. Per concludere: “Abbiamo bisogno di turisti che pagano, non di turisti che sono pagati per fare un accidente”.

Dopo Barcellona Pozzo di Gotto Salvini è arrivato a Milazzo dove è stato accolto con la canzone siciliana ‘Ciuri ciuri’ alternata a fischi da parte di un gruppo di contestatori che hanno gridato “A casa”, “Fuori la Lega dalla Sicilia”, “Milazzo non si Lega”. ‘Mai con Salvini’ la scritta su uno dei cartelli tenuti in alto dai contestatori.

Centinaia le persone che si sono radunate in piazza per salutare il leader della Lega. In un altro lato della piazza altre centinaia di persone hanno contestato l’ex ministro dell’Interno. A un simpatizzante che chiedeva “Matteo, mandiamo a casa questo governo”, Salvini ha risposto: “Non vedo l’ora”.