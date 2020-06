Capo d’Orlando: domani nuovo stop alla raccolta differenziata

Dopo lo stop di sabato, anche per la giornata di domani, lunedì 15 giugno, l’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a non conferire la frazione organica (umido). Un disagio legato, da un lato, allo stato di agitazione degli operai della Loveral, che gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Capo d’Orlando e, dall’altro, alla chiusura per lavori della discarica di Grotte San Giorgio, gestita dalla Sicula Trasporti.

L’Amministrazione comunale sta seguendo i due aspetti della vicenda: domani alle 12 è previsto un incontro con i rappresentanti sindacali dei lavoratori e con i responsabili della Loveral, mentre si attendono le disposizioni della Regione sul conferimento dei rifiuti in discarica, problema questo che coinvolge 240 comuni di tutta la Sicilia.