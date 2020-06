“La serie D renderebbe giustizia ai nostri sacrifici” dichiara il pres. del Citta’ S.Agata

Nelle ultime settimane si susseguono gli interrogativi sui futuri scenari dell’A.C.D. Città di Sant’Agata. Sarà Serie D con promozione diretta? La società presenterà istanza di ripescaggio? Sarà nuovamente Eccellenza? “Martedì 16 – dichiara il presidente Antonio Ortoleva – si svolgerà una importante riunione, tra i vertici della Lnd (Lega Nazionale Dilettanti), per definire ulteriori criteri, modalità operative e territorialità delle scelte, e ove, comunque, non si potrà prescindere dal criterio del merito sportivo, nella cui specifica graduatoria la Nostra società é seconda in classifica, su scala nazionale. Ed allora, é ancora tempo di attesa per il Città di Sant’Agata, per i suoi dirigenti, per i suoi abbonati, per i suoi sostenitori, per i suoi sponsor, per la sua tifoseria. L’attesa si miscela con un ardente desiderio di promozione in Serie D. Promozione che renderebbe giustizia ai sacrifici della dirigenza, alla talentuosità di mister Ferrara e dei nostri amati calciatori, che hanno saputo regalare alla piazza di Sant’Agata di Militello brillanti ed esaltanti ricordi sportivi, ed hanno saputo rappresentare, per i giovani, un modello comportamentale ed un esempio da seguire. Vedremo cosa ci riserverà il futuro… ancora un po’ di pazienza, ancora un po’ di attesa… ma NOI siamo il Città di Sant’Agata e Siamo fortemente convinti, come disse un saggio poeta, che “solo chi rischia di andare troppo lontano, avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare”…