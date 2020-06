C. d’Orlando: riprende il servizio di raccolta differenziata

Riprenderà domani il servizio di raccolta differenziata a Capo d’Orlando. A margine di un incontro nell’aula consiliare è stato raggiunto l’accordo sugli stipendi arretrati tra l’Amministrazione Comunale, i responsabili della Loveral s.r.l. che gestisce il servizio e i rappresentanti sindacali degli operai.

“L’accordo raggiunto è frutto di una fattiva collaborazione tra tutte le parti in causa – commenta il Sindaco Franco Ingrillì – soprattutto voglio ringraziare gli operai per l’ennesima dimostrazione di maturità e per il senso di responsabilità mostrato. I mancati incassi da parte del Comune a causa dell’emergenza coronavirus insieme al ritardo negli aiuti annunciati dal Governo hanno creato una situazione davvero difficile, ma con uno sforzo congiunto insieme alla Loveral siamo riusciti a raggiungere l’intesa per salvaguardare un servizio essenziale per la comunità e per rispondere alle legittime istanze delle famiglie degli operai. Anche la situazione legata alla chiusura della discarica di Grotte San Giorgio si è sbloccata e da oggi è consentito accedere nuovamente all’impianto”.

Da domani, martedì 16 giugno, il servizio di raccolta differenziata riprenderà con il conferimento programmato della plastica rispettando il calendario settimanale.

L’Assessore Fabio Colombo precisa inoltre che “in via eccezionale, visti i due giorni di stop forzato sarà riaperto il Centro Comunale di Raccolta di Pissi sino a sabato, in modo da venire incontro a chi ha esigenze particolari di conferimento di frazione organica o di indifferenziato. Al CCR verranno effettuati controlli accurati e per questo chiediamo a tutti di rispettare i criteri corretti di smaltimento”.