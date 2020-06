Capo d’Orlando: torna l’orario “estivo”, strisce blu a pagamento fino alle 23

Torna in vigore da oggi l’orario estivo per i parcheggi a pagamento nel Comune di Capo d’Orlando. Da oggi e fino al 15 settembre si pagherà 1 euro l’ora (frazionabile) dalle 8,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 23, compresi i giorni festivi. L’avvio della stagione estiva, inoltre, sancisce il ritorno in attività delle strisce blu anche sulla litoranea di Capo d’Orlando compresa tra il lungomare Ligabue, la Via Andrea Doria, la S.P. 147 San Gregorio fino a Villa Bagnoli.