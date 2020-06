Due nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore: salgono così a 3.460 in totale i casi di positività al Coronavirus registrati fino ad oggi nella nostra isola. Sono 806 gli attuali positivi: 32 persone ricoverate, 4 in terapia intensiva e 770 in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore in Sicilia non si sono registrati decessi.