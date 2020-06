Montalbano Elicona: voucher 50 euro ad ogni turista che dorme almeno due notti

Un voucher di 50 euro ad ogni turista che trascorrerà almeno due notti a Montalbano Elicona. L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale ha inoltre fissato in 100 euro il bonus per due persone e 150 euro per una famiglia, da spendere esclusivamente negli esercizi commerciali del Borgo dei Borghi 2015.

“In un momento storico così difficile occorre cercare di contribuire, ciascuno secondo le proprie competenze e possibilità, alla ricostruzione del tessuto economico e sociale – afferma il sindaco di Montalbano Elicona, Filippo Taranto -. Siamo consapevoli che la crisi del settore rischia di vanificare tutto lo sforzo compiuto in questo ultimo decennio in termini di turismo per l’economia locale e sull’indotto collegato che va dalla ristorazione e l’enogastronomia alle strutture ricettive per il soggiorno e alla fruizione del patrimonio storico, culturale, artistico e paesaggistico di cui è ricco il nostro borgo”.

“Sappiamo che Montalbano rispecchia pienamente le peculiarità e le possibilità che il turista di questo particolare momento storico ricerca e predilige – dice il sindaco – e così, al fine di far ripartire il turismo, riscoprire e valorizzare il Borgo dei borghi 2015 e sostenere economicamente tutte le imprese locali del settore, abbiamo lanciato l’idea dei voucher 2020″.