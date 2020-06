Orlandina in A2 e Costa d’Orlando in B con un progetto sempre più giovane

Scaduti i termini di riposizionamento che hanno portato Pistoia in A2, Agrigento e Imola in B (Rieti, Biella e Roseto in forse, Cento ha richiesto di salire in A2) dopo il ripescaggio di Torino e la solita manfrina in campo e fuori che lascia Pesaro nell’olimpo (anche Roma e Cremona nonostante i forti dubbi che saranno fugati entro fine luglio e, soprattutto, dal Consiglio Federale del 7 agosto), l ’Orlandina di certo non lascia, anzi raddoppierebbe pure senza gli esiti disastrosi sul piano anche economico del Covid 19 il che non ha permesso a qualche azienda solitamente sponsor del club biancoazzurro a poter garantire il rinnovo dell’impegno con la societa’ regina all time del basket isolano, la quale, opportunamente, da tempo le aveva contattate. In soccorso c’è il credito di imposta e la riduzione delle spese promessa dalla Lega Nazionale Pallacanestro ma ovviamente la situazione è in fase di stallo e come per la seconda squadra cittadina, la Costa d’Orlando che partecipera’ al campionato di serie B con un roster autarchico ed un paio di senior, l’Orlandina potrebbe ripartire con un progetto sempre più giovane dove l’unica certezza resta l’esperienza di coach Marco Sodini. Sul fronte giocatori i soli Matteo Lagana’ e Jacopo Lucarelli non sembrano in dubbio anche se il capitano dovrebbe ridiscutere l’accordo, insieme magari ai cosiddetti rincalzi, Andrea Donda, Andrea Murabito, Lorenzo Neri, Giancarlo e Giorgio Galipò, Uchenna Ani e Alberto Triassi, mentre Lorenzo Querci è rientrato a Pistoia per fine prestito, con Joseph Mobio tentato dallo sfruttare cla clausola di uscita dal contratto che lo lega ai paladini fino al 2021, mentre Simone Bellan, 24enne di scuola Trento che nelle ultime due stagioni ha giocato a Capo d’Orlando (7,0 punti e 4,0 rimbalzi),è conteso da Udine e Latina. Intanto il Poz che prima ha lasciato clamorosamente Sassari facendo marcia indietro dopo una notte sta rappresentando l’Orlandina nel contest aperto ai tifosi tra i coach di A2 della storia dei vari club dopo aver battuto in finale proprio Sodini. Infine l’agente FIBA Peppe Foti ha iniziato a collaborare con una nuova agenzia di scouting, la Brightside Sports, fondata da Peppe Sindoni. L’ex coach di Acireale si occuperà del mercato estero, affiancando Luca Scipioni che invece si occuperà del mercato italiano