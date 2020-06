Torrenova: Castrovinci firma un’ordinanza per disciplinare la movida

Il sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci ha firmato questa mattina un’ordinanza che avrà l’obiettivo di disciplinare le attività di intrattenimento musicale, gli orari di apertura e i servizi di somministrazione di alimenti e bevande, all’interno dei locali.

Il documento non pone nessuna limitazione sugli orari di apertura e chiusura così come previsto dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. n. 214/2011. Nessuna limitazione di orario vige inoltre sull’asporto delle bevande alcoliche, ferme restando le disposizioni di legge in merito alla somministrazione di alcolici. Inoltre, si legge nel documento, le manifestazioni e gli spettacoli musicali nei pubblici esercizi e stabilimenti balneari, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge, sono consentite nel rispetto dei seguenti orari:

lunedì – martedì – mercoledì e giovedì sino alle ore 01:00, venerdì sino alle ore 02:00, sabato sino alle ore 02.30, domenica sino alle ore 01.30.

“Da Sindaco – commenta Castrovinci – ho il dovere di tutelare chi investe nel nostro paese nel pieno rispetto delle norme anticovid e della legge, anche perché la chiusura alle ore 01:00 e il divieto di asporto di bevande alcoliche dopo le 20, proposte dalla Prefettura, avrebbero inflitto il “colpo finale” a questo importante settore”.