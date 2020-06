Assembramento: chiuso per 5 giorni il bar dell’hotel Cefalù Sea Palace

Pugno duro a Cefalù per la mancata osservanza delle regole sul distanziamento interpersonale.

La Polizia ha disposto la chiusura per cinque giorni del caffè ristorante dell’hotel Cefalù Sea Palace sul lungomare. Gli agenti, nel corso di controlli lo scorso fine settimana hanno trovato circa 40 persone davanti al bar in attesa di ricevere le bevande. Quasi tutti erano privi di mascherina e che non mantenevano alcun distanziamento interpersonale. Altre 400 persone erano state distribuite in quaranta tavoli in due diverse zone della struttura, rispettando le misure di distanziamento.

Il titolare della struttura è stato sanzionato per 400 euro, il bar è stato chiuso per cinque giorni mentre le altre strutture dell’albergo sono regolarmente aperte al pubblico.