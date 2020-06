Boom di guariti in Sicilia

Due nuovi casi di coronavirus in Sicilia (uno nel Catanese e uno nel Palermitano) e boom di guariti. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 186.253 (+1858 rispetto a ieri): di queste sono risultate positive 3.464 (+2 rispetto a ieri), mentre attualmente sono ancora contagiate 637 (-168), 2.547 sono guarite e 280 decedute (0).

Degli attuali 637 positivi, 27 pazienti sono ricoverati – di cui 3 in terapia intensiva – mentre 610 sono in isolamento domiciliare.Stabili i nuovi contagi in Italia: 333 oggi contro i 329 di ieri (in gran parte, 216, in Lombardia), per un totale che sale a 238.159. In aumento invece i decessi, 66 contro i 43 di ieri: il numero complessivo delle vittime arriva così a 34.514. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.I guariti sono 1.089 (ieri 929), per un totale di 180.544. Prosegue il calo del numero degli attualmente positivi, 824 in meno oggi, 23.101 in totale. In 10 regioni non si registrano decessi nelle ultime 24 ore: Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.