Milazzo: isola pedonale, via alla fase sperimentale dal 19 al 28

Parte la sperimentazione per l’isola pedonale di Milazzo. La giunta municipale ha approvato la delibera con la quale viene dato mandato ai dirigenti degli uffici competenti di adottare tutte le iniziative necessarie per consentire la chiusura di alcune strade del centro cittadino durante i prossimi due week-end.

La sperimentazione infatti sarà dal 19 al 28 giugno, esclusivamente nelle giornate del fine settimana, comprese dal venerdì alla domenica, dalle ore 20,30 alle ore 02,00.

Le aree pedonali interessate sono la via F. Crispi, tratto compreso tra il Municipio e la Chiesa di S. Giacomo e tratto compreso tra Piazza Repubblica e via G. Medici; via N. Ryolo nel tratto compreso tra la via C. Borgia e la via Umberto I e la via M. Nardi nel tratto compreso tra la via C. Borgia e la via Lungomare Garibaldi. In queste aree è consentito l’accesso e il transito anche ai monopattini oltre che, ovviamente, dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.