Milazzo: “Spiagge sicure Estate 2020”, presentato il progetto

Il comune di Milazzo ha presentato alla prefettura richiesta di finanziamento per l’importo di 32 mila euro finalizzato a dare attuazione al progetto “Spiagge sicure” per il periodo luglio-settembre. Si tratta di risorse messe a disposizione dei Comuni dal ministero dell’Interno, di concerto con quello dell’Economia per attività di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione, ma anche per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Il progetto presentato dall’Amministrazione punta all’adozione di misure dirette al potenziamento dei servizi di Polizia Locale attraverso una integrazione dell’orario di servizio delle unità in part-time e a tempo determinato ed impiegare in straordinario il personale di Polizia. Le zone del territorio interessate saranno il Lungomare Garibaldi, litorale di Levante, litorale di Ponente, la baia del Tono detta “Ngonia” e Capo Milazzo. Previsto l’acquisto anche di due scooter, di due biciclette a pedalata assistita, di sei palmari per la rilevazioni delle infrazioni, corredate anche di stampanti portatili.