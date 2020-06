Enzo Sindoni domani rilancera’ il progetto paladino

L’Orlandina basket chiude una primavera di silenzi e riflessioni con il colpo Gay e le parole del patron Enzo Sindoni che domani potrebbero chiarire le prospettive del club nella prossima stagione di serie A2 se e quando ripartira’. Di certo l’alternanza recente di risultati porterebbe ad un campionato di vertice dopo il rischio retrocessione dello scorso torneo. L’arrivo del 22enne playmaker nativo di Tortona, che ha firmato un contratto valevole fino al 30 giugno 2022, è un buon inizio abbinato alle riconferme ma è chiaro che servono due big stranieri per far alzare il livello del roster sempre affidato al viareggino Marco Sodini che domani potrebbe essere ufficialmente designato anche nuovo manager dei biancoazzurri. “Flavio Gay rappresenta il coraggio, l’energia e l’entusiasmo, che sono le qualità che caratterizzeranno l’Orlandina 2020. A lui il benvenuto in quella che diventerà casa sua”. queste le parole di Sindoni che sabato illustrerà i programmi della società paladina. Queste, invece, le prime dichiarazioni del livornese rilasciate al sito ufficiale: “Saluto tutto il popolo paladino, sono il nuovo acquisto dell’Orlandina per le prossime due stagioni sportive. Sono molto contento di aver firmato qui ed ho già parlato con il presidente ed il coach. Il progetto tecnico è molto bello, mi interessa tantissimo e spero di poter dare il mio contributo per portare la squadra il più in alto possibile e perché no, magari in serie A. Voglio vedervi tutti presto al PalaFantozzi quando la situazione tornerà alla normalità e si potrà ricominciare a vedere una partita di basket in sicurezza. Riempiamo il palazzetto, ci vediamo presto e forza Orlandina”.