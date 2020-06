Messina: allarme rientrato al Papardo, erano “falsi positivi”

Allarme rientrato all’ospedale Papardo di Messina. Quattro dei 7 pazienti risultati positivi questa mattina, infatti, sono già risultati negativi al terzo tampone effettuato, e stesso esito avrebbe dato il controllo effettuato sia su due pazienti posti in isolamento domiciliare (uno dei quali è una donna di Bergamo) che su un’altra paziente che adesso si trova all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Tuttavia, sono in corso verifiche interne all’ospedale Papardo, per capire come sia potuta emergere la “falsa positività” dei 7 pazienti. Tutti, infatti, non presentavano sintomi e si trovavano in ospedale per ragioni diverse e patologie che nulla hanno a che vedere col Covid-19.

Come procedura vuole, i 7 sono stati sottoposti a tampone con procedura “rapida”, tramite il macchinario acquisito dal Papardo a metà aprile e che consente di ottenere gli esiti del test in appena 20 minuti.

Il primo esito è stato positivo, quindi è stato ripetuto, sempre con modalità “rapida” e anche il secondo esito è stato positivo. Da qui le procedure di sicurezza scattate per ragioni DI prudenza, tra cui la chiusura del pronto soccorso. Ma sospettando un problema nei reagenti (tra le ipotesi c’è una possibile contaminazione degli stessi), tutti e 7 sono stati sottoposti al tampone “classico”, un test che, seppur più lungo, è molto più accurato.

In questo caso i pazienti sono risultati negativi, confermando la falsa positività. Un ulteriore tampone verrà comunque effettuato per fugare ogni dubbio.