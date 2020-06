Sant’Angelo di Brolo: sospese le manifestazioni estive

Il Comune di Sant’Angelo di Brolo ha sospeso le manifestazioni estive 2020. La decisone presa dal Sindaco Francesco Paolo Cortolillo a causa dellasituazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid 19 è stata annunciata sulla pagina ufficiale del Comune.

“I protocolli previsti dai vari DPCM finalizzati a contenere il rischio di contagio obbligano le Istituzioni a far rispettare, ancor oggi, il divieto di assembramenti e a mantenere il distanziamento sociale, oltre ad imporci la rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni già previste dalle restrittive normative in materia di “Safety e Security”. – scrive il primo cittadino – Il drammatico ed imprevedibile propagarsi della pandemia in tutto il mondo sta sconvolgendo, per il presente e il futuro, la storia dell’umanità, modificando abitudini e stili di vita. Tutto ciò ci induce ad avere piena consapevolezza e grande senso di responsabilità, imponendoci buonsenso e massima cautela a salvaguardia della salute pubblica. In un simile contesto è nostro intendimento eliminare ogni forma di spreco, dando assoluta priorità alle necessità effettive della popolazione, con particolare attenzione verso le fasce più deboli della nostra comunità”.