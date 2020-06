Sette positivi al pronto soccorso del Papardo, ma forse è colpa dei tamponi deteriorati

Si tratta probabilmente di un falso allarme, ma è stato comune prudenzialmente chiuso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Papardo di Messina dopo che sette persone, giunte separatamente al nosocomio e per controlli non legati al Covid, erano risultate positive al tampone.

La positività contemporanea ha fatto scattare le verifiche dalle quali sarebbe emerso che i tamponi erano deteriorati.

In ogni caso, il Pronto Soccorso è stato chiuso in via precauzionale e le sette persone, sistemate in stanze separate, sono state sottoposte a tampone rapido che ha dato esito negativo.

Adesso si attende l’esito di un nuovo test prima di dichiarare il cessato pericolo.