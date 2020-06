Acquedolci, San Fratello e Caronia: tre denunce dei carabinieri

E’ di tre denunce il bilancio di un’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra. A San Fratello, i Carabinieri della locale Stazione con l’ausilio dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” hanno controllato un 50enne del luogo e lo hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. All’interno dell’abitazione l’uomo aveva allestito una piccola serra comprensiva di attrezzatura per la coltivazione di piante di “cannabis” dalle quali aveva già ricavato circa 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. L’attrezzatura e la sostanza stupefacente sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ad Acquedolci, durante un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della locale Stazione hanno controllato e sottoposto a perquisizione personale un giovane del luogo trovandolo in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Patti in quanto ritenuto responsabile di porto abusivo di coltello di genere vietato.

Infine, a Caronia i militari dell’Arma hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un allevatore 84enne, già noto alle forze dell’ordine, in quanto responsabile del reato di pascolo abusivo ed introduzione di animali su fondo altrui. L’anziano, inoltre, è stato anche sanzionato, in via amministrativa, in quanto responsabile di malgoverno di animali. Inoltre, a seguito alle verifiche svolte con l’ausilio del personale del Servizio Veterinario dell’ASP di Sant’Agata di Militello, la mandria è stata sottoposta a sequestro sanitario in attesa dell’espletamento dei successivi accertamenti sanitari sugli animali.