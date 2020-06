Mangiano dolci e si sentono male: chiusa pasticceria a Messina

Dodici persone tra cui due bambini ricoverati in ospedale con nausea, vomito e dissenteria. Tutti sintomi ricollegabili alla salmonellosi. Dopo aver scoperto che avevano consumato dolci acquistati in una pasticceria della zona centro nord di Messina sono subito scattati i controlli da parte dell’Asp. Il locale è stato chiuso per gravi condizioni igienico sanitarie. Alcuni campioni dei prodotti sospetti sono stati inviati all’Istituto zooprofilattico di Barcellona per essere analizzati e per verificare se ci sia un collegamento tra la sporcizia e i malori.