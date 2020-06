Un uomo di 55 anni, Santo Durante, è morto annegato nel mare di Cefalù. L’uomo, originario di Santa Flavia ma residente in Germania è stato recuperato, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata attorno alle 14.30. L’uomo è stato soccorso ma le sue condizioni sono apparse gravissime. Non si sa se l’uomo sia stato colto da malore. Le indagini sono state condotte dagli uomini della Capitaneria di Porto.

Altri due bagnanti sono stati salvati a Cefalù e Balestrate