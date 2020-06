Anche ai nonni possono ricevere il bonus baby sitter

L’Inps ha pubblicato sul proprio sito Internet la circolare che spiega nel dettaglio, modalità e beneficiari del bonus baby sitter contenuto del Decreto Rilancio.

Com’è noto, il governo ha destinato 1200 euro di bonus baby sitter, utilizzabile pure per i centri estivi.

Il bonus è rivolto a tutte le famiglie, anche affidatarie, con figli minori di 12 anni a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigo, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Il bonus baby sitter è incompatibile anche con il congedo parentale e, seguendo alla lettera il testo del decreto, basta aver usufruito di un solo giorno di congedo durante l’emergenza sanitaria per essere esclusi totalmente dal bonus.

La circolare Inps chiarisce che anche i nonni possono ricevere il bonus.

I genitori che hanno fatto richiesta, nel momento in cui arriva il contributo erogato dall’INPS, possono pagare chi si è registrato come baby sitter, quindi anche la nonna, la zia, il cugino o qualsiasi altro parente. La prima condizione per poter pagare i nonni (o qualsiasi altro parente) è che si rispetti la procedura del Libretto Famiglia. La seconda condizione viene dettata dalla circolare in cui l’INPS specifica che

“In via ulteriore, su conforme parere ministeriale, si chiarisce la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato). In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento”.