AAA…PalaFantozzi e PalaValenti hanno bisogno urgente di lavori, Sindaco ci sei?

Con una lettera congiunta, Orlandina Basket e Costa d’Orlando Basket hanno richiesto al sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì che siano realizzati gli opportuni interventi per garantire la piena fruibilità del PalaFantozzi e del PalaValenti, nei tempi necessari a permettere lo svolgimento delle attività sportive. Nella lettera, le due società portano a conoscenza del primo cittadino le problematiche sorte nei due impianti. In particolare, il PalaFantozzi necessita urgentemente di interventi manutentivi alla tensostruttura, a seguito dei danni procurati dal maltempo lo scorso anno. Il PalaValenti, invece, dal 23 dicembre 2019 è stato chiuso alle attività sportive in attesa di urgenti lavori di manutenzione ma da allora nessuna società ha ricevuto comunicazioni differenti riguardo la fruibilità dell’impianto. I due club paladini hanno bisogno di strutture adeguate, perfettamente agibili e con i necessari requisiti normativi federali per svolgere le rispettive attività, cosa allo stato attuale praticamente impossibile. «Auspichiamo un rapido intervento da parte dell’Amministrazione Comunale – afferma il DG dell’Orlandina, Francesco Venza -. Il basket, giocato ad alti livelli, ha bisogno di strutture altrettanto adeguate. Siamo certi che il comune risponderà presente». «Per le società sportive è importante svolgere le proprie attività in sicurezza e in strutture adatte a rispondere ad ogni esigenza – dichiara il presidente della Costa d’Orlando, Mauro Giuffrè -. Per ovviare al problema, in periodo pre-Covid ci eravamo offerti di gestire gli impianti sportivi in modo da renderli fruibili a tutti. Purtroppo dal Comune non c’è stato un riscontro positivo ed oggi è veramente difficile pensare di potersi proporre nuovamente. Adesso attendiamo con fiducia la risposta dell’Amministrazione».