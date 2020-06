Il Citta’ S.Agata programma la serie D e pensa al Fresina ed a Ferrara

Dopo la festa promozione post Covid, la riflessione e la programmazione per il Citta’ S.Agata che dopo 28 anni riportera’ la serie D in un Fresina che avra’ bisogno di qualche correttivo, in primis l’aggiunta di una tribunetta, per poter ospitare, ci auguriamo da settembre, le partite della Quarta serie. La societa’ biancoazzurra è gia’ al lavoro ed aspetta, di concerto col comune, la Lnd per capire come muoversi nell’impianto. Nel frattempo la dirigenza sta chiudendo i conti col passato aprendo i cordoni della borsa per il futuro visto che i costi pur con gli effetti devastanti del Coronavirus, aumenteranno per il salto di categoria. Ovvio che il primo tassello dovra’ essere il nome dell’allenatore e la prima opzione è chiaramente la riconferma di Pasquale Ferrara col quale entro questa settimana verranno definiti i dettagli che dovranno andar bene ad entrambe le parti. Probabile ma non scontata la fumata bianca ma solo dopo verranno valutate le alternative tra tecnici apprezzati dalla societa’ e, soprattutto, i tanti che si stanno offrendo in questi ultimi giorni.