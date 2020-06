In Sicilia nessun decesso e un contagio in più

Un nuovo contagiato nelle ultime 24 ore in Sicilia e ancora zero decessi per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile sono 132, per un totale di 3073 e rimangono ricoverate 22 persone di cui 5 in terapia intensiva mentre sono 110 le persone in isolamento. Sono 2344 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 197 mila.

Tra gli attualmente positivi, 107 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 8 pazienti rispetto al 23 giugno. 1.610 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 243 pazienti rispetto al 23 giugno. 16.938 persone, pari al 91% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al 23 giugno i deceduti sono 30 e portano il totale a 34.644. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 186.111, con un incremento di 1.526 persone rispetto al 23 giugno.