Capo d’Orlando, in Consiglio “spuntano” le direttive del PRG

Torna a riunirsi domani in seduta di aggiornamento il Consiglio Comunale di Capo d’Orlando. Sono sei gli argomenti inseriti all’ordine del giorno dal Presidente Carmelo Galipò tra cui alcuni regolamenti rimasti da esaminare dal Consiglio dello scorso 8 giugno e la discussione delle interrogazioni. Inserita anche l’approvazione delle direttive per la revisione del nuovo Piano Regolatore:



1. Approvazione regolamento “osservatorio permanente per il turismo” (su proposta del Presidente della II Commissione Consiliare Permanente);

2. Approvazione regolamento istituzione servizio di volontariato denominato “Nonno Vigile” (su proposta del presidente della II Commissione Consiliare Permanente);

3. Approvazione regolamento ispettore comunale volontario (su proposta del Presidente della II Commissione Consiliare Permanente);

4. Interrogazioni;

5. Attribuzione previsione urbanistica zona territoriale omogenea E (agricola) all’attuale zona bianca dell’area esterna al centro abitato e limitrofa alla preesistente zona agricola ubicata nel Nuovo Catasto Territoriale del Comune di Capo d’Orlando al foglio 13 particelle 940 e 2158 (su proposta dell’Assessore);

6. Approvazione direttive generali per la revisione del Piano Regolatore Generale (Art.3, L.R. 15/91 e s.m.i.) (su proposta dell’Assessore).



Il Consiglio Comunale si riunirà domani, venerdì 26 giugno, alle ore 19.