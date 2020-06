Sant’Angelo di Brolo: Ferraro lascia la maggioranza

Turbolenze all’interno della maggioranza consiliare di Sant’Angelo di Brolo che sostiene il sindaco Franco Cortolillo. Il Consigliere Alessandra Ferraro ha lasciato la maggioranza dichiarandosi indipendente in dissenso con le scelte dell’Amministrazione. Il Gruppo Consiliare di minoranza “Impegno in Comune – Germanelli Sindaco” evidenzia che “Con il distinguo del Consigliere Ferraro inizia a prendere corpo pubblicamente quello che il Gruppo di Minoranza ha sempre sospettato: i giovani Consiglieri di Maggioranza non sono mai stati valorizzati e la loro crescita politica è stata condizionata dal volere del Sindaco, tiranno ed abile manipolatore, e della sua strettissima cerchia di fedelissimi del Gruppo Rinascita Santangiolese. Stesso destino è toccato agli Assessori comunali che, tranne per l’artificiosa visibilità attribuita al Vice Sindaco Pippo Palmeri, non si sono mai intestate iniziativa alcuna, ammantate da un alone di palese invisibilità politica ed amministrativa”.