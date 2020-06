Sua Eccellenza Asd Acquedolci

A sette giorni di distanza un’altra squadra tirrenico-nebroidea può stappare lo spumante tenuto in frigo per quasi 4 mesi e brindare al salto di categoria, cosa che a ruota potrebbero fare anche altri club delle categorie inferiori se premiate dai criteri usati finora. Infatti l’Asd Acquedolci è ufficialmente per la prima volta nella sua storia in Eccellenza ed a comunicarlo sul suo profilo fb è la stessa societa’ biancoverde che a tempo debito aveva gia’ conferma in panchina Pippo Perdicucci. “La lega nazionale dilettanti oggi ha ufficializzato quello che era il sogno di tutti noi: dirigenza, calciatori, mister e tifosi… di ieri e di oggi, anche di coloro che ci guardano da lassù. Da oggi siamo ufficialmente, di diritto, in ECCELLENZA! Veniamo premiati come migliori tra le seconde classificate, grazie alla media punti conquistata sul campo. Adesso si, si può festeggiare”! L’Acquedolci è stata premiata grazie all’algoritmo tra le quattro seconde dei vari gironi visto che senza Covid sarebbero stati 2 i posti disponibili in Eccellenza da assegnare tramite play-off e, saggiamente, la Lega Sicula, nel rispetto del criterio del merito sportivo, ha promosso le migliori 2, ovvero Acquedolci, 58 punti nel girone B nelle 24 giornate su 30 disputate (18 vittorie, 4 pareggi e 2 ko) e la Dolce Onorio Folgore, vice regina del gruppo A con 55 punti. Aspettano ripescaggio Pozzallo e Megara (appaiate al posto d’onore nel girone D a quota 50) e Jonica S.Teresa Riva 49 nel gruppo C.