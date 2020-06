Brolo, sulle tracce dei responsabili del grave atto di vandalismo

Indignazione a Brolo per il grave atto vandalico che ha mandato in frantumi il vetro che protegge la cappella della Madonna dei Pescatori nei pressi del “moletto” sul lungomare di Brolo. Allo studio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire ai responsabili, mentre il Sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto scrive su Facebook: “Il gesto vandalico che ha distrutto la teca in vetro della cappella della Madonna dei Pescatori sul lungomare è un atto ignobile che offende l’intera comunità di Brolo. Come Amministrazione, oltre a sostituire prontamente il vetro danneggiato, forniremo tutta la collaborazione possibile alle forze dell’ordine per risalire ai responsabili che saranno chiamati a rispondere di questa azione vile e codarda”.