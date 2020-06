C. d’Orlando: il Consiglio approva tre regolamenti, Ingrillì: “Frutto di una proficua sinergia”

Il Consiglio Comunale di Capo d’Orlando, riunito in seduta di aggiornamento, ha approvato i tre regolamenti inseriti all’ordine del giorno: si tratta del regolamento per la costituzione di un “Osservatorio permanente per il turismo” e di quelli legati all’istituzione del servizio di volontariato denominato “Nonno Vigile” e dell’ispettore comunale volontario.

Il Sindaco Franco Ingrillì sottolinea che “nonostante sia mancato il passaggio in Giunta, i regolamenti approvati ieri sera sono frutto di una proficua sinergia tra Amministrazione e Consiglieri Comunali. In particolare, vorrei ringraziale l’ex assessore Sara La Rosa che ha avviato la redazione della prima bozza di regolamento per l’Osservatorio permanente per il turismo. Il lavoro di ieri sera conferma ancora una volta l’unità di intenti che guida il Consiglio Comunale nell’elaborazione di provvedimenti che vanno della direzione della valorizzazione e della promozione del territorio, a beneficio dell’intera economia”.

Nel corso della seduta di ieri sera, i Consiglieri Linda Liotta e Felice Scafidi hanno dichiarato la propria indipendenza, con la Liotta che ha costituito il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Il regolamento consiliare infatti, consente la costituzione di un gruppo composto anche da un solo consigliere se è riferimento di un partito presente in Parlamento.

Il Sindaco Ingrillì ringrazia i consiglieri Liotta e Scafidi “per il lavoro serio e produttivo svolto finora all’interno della maggioranza. Sono certo che il loro apporto propositivo non mancherà nel prossimo futuro”.