Arrivano i turisti alle Eolie: Federalberghi chiede corse integrative alla Regione

Cominciano ad arrivare i turisti alle Eolie e Federalberghi chiede alla Regione “corse integrative o di ripristinare la capienza originaria su tutti i mezzi di trasporto di linea”. E’ proprio il presidente Christian Del Bono a inviare la nota al governatore Nello Musumeci e agli assessori ai trasporti e al turismo Falcone e Messina evidenziando che “continuano i disagi nei collegamenti con le isole minori, soprattutto nei fine settimana e in alcune fasce orarie. I mezzi a capienza ridotta stanno creando problemi enormi. In Regione Veneto, venerdì scorso, è stata ripristinata la capienza su tutti i mezzi di trasporto di linea e non di linea, pur prevedendo il rispetto di tutta una serie di precauzioni tra cui l’utilizzo delle mascherine, la sanificazione dei mezzi, il ricambio di aria”.

“Non volendo entrare nel merito della bizzarria di come anche in questo momento storico in Italia si possa procedere con regole diverse tra una regione e l’altra – puntualizza Del Bono – pur in assenza di elementi scientifici che dimostrino maggiori o minori fattori di rischio tra una parte e l’altra dello stesso paese chiediamo al Presidente Musumeci di valutare se sussistano anche da noi i presupposti per riportare alla capienza originaria tutti i mezzi di collegamento (marittimi, su gomma, ferroviari, automobilistici, a noleggio ecc.) di linea e non di linea. In alternativa, di disporre con urgenza delle corse integrative nelle fasce orarie e nei giorni della settimana necessari, sulla base delle indicazioni dei Sindaci delle Isole Minori”.