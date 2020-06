Orme di tartaruga sulla spiaggia di Gioiosa Marea: ha deposto le uova?

La Polizia Municipale del Comune di Gioiosa Marea, insieme ad alcuni volontari amanti della natura ed appassionati di biologia marina, hanno provveduto a delimitare le tracce ed i luoghi dove è potenzialmente avvenuta nei giorni scorsi la deposizione delle uova di tartaruga marina Caretta Caretta.

Le tracce del passaggio del delicato rettile acquatico sono state rinvenute nelle notti scorse nelle zone di Capo Skino e di Capo Calavà. La tartaruga è uscita, probabilmente per fare “un sopralluogo” e forse ancora non ha deposto le uova. In tal caso potrebbe deporle entro i prossimi tre giorni, non troppo distante da quel punto (entro una distanza di 5 km)… in questo caso sarebbe importante identificare il luogo della deposizione per evitare che il nido venga accidentalmente distrutto o la schiusa disturbata perchè è una zona molto frequentata dai bagnanti. L’Amministrazione chiede la massima collaborazione, avvisando la Capitaneria di Porto (1530) nel caso in cui si notassero le orme sulla spiaggia e in nessun caso bisogna avvicinarsi all’animale fare schiamazzi o usare flash. È possibile inviare le segnalazioni anche ai volontari Ivan Buscemi (3492617757), Elvira Arancio (3473908970) o l’assessore alla sanità del nostro comune Tindara La Galia (3470635155).