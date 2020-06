Sant’Agata: una bike lane sul lungomare, la proposta di Officina Democratica

Reintrodurre una bike lane sul lungomare di Sant’Agata Militello: è questa la proposta avanzata dall’Officina Democratica all’Amministrazione santagatese e indirizzata al Sindaco Bruno Mancuso, all’Assessore all’Ambiente Calogero Pedalà, all’Assessore alla Viabilità Achille Befumo , all’Assessore alle Politiche Giovanili Ilaria Pulejo e all’Assessore al Turismo e Tempo libero Antonio Scurria.

“Il lungo periodo di lockdown, la bella stagione, il bonus per l’acquisto di biciclette e monopattini e il desiderio di fare attività all’aria aperta senza dovere rispettare le distanze di sicurezza, hanno indotto tantissimi santagatesi, come nel resto del Paese, a riprendere la propria bici o ad acquistarne una; tanto che è diventato difficile riuscire a trovarne ancora presso i rivenditori”- si legge nella nota diffusa.

“In questo quadro certamente confortante per la mobilità cittadina, Sant’Agata di Militello ha il privilegio di possedere un favoloso lungomare che si estende per qualche chilometro, su cui potrebbe essere reintrodotta una “bike lane” di larghezza adeguata rispetto alle dimensioni della carreggiata, destinata esclusivamente a bici e monopattini. E’ vero tuttavia che la porzione della sede stradale che costeggia l’arenile è anche necessaria al parcheggio degli autoveicoli; una concreta esigenza soprattutto per le attività ricettive e di ristorazione nel periodo estivo.

Officina Democratica ritiene conciliabili le due esigenze con una “bike lane diurna” di larghezza da 2 a 2,5 metri., per una lunghezza di circa 2 km, delimitata con la sola segnaletica orizzontale, dall’estremità lato Messina della Villa Falcone Borsellino, fino alla scultura della Sirenetta, nei pressi della Capitaneria di Porto”.

“Dopo il tramonto, con apposita ordinanza e segnaletica verticale, la “bike lane” tornerebbe interamente a disposizione delle esigenze di parcheggio, per tutta la sua lunghezza, fino al mattino seguente.

Un investimento veramente limitato per garantire a bikers, runners e pedoni vivibilità e sicurezza e, nello stesso tempo, non pregiudicare le attività commerciali. Formuliamo questa proposta all’Amministrazione Comunale con l’auspicio che ne venga compreso il valore e che si possa procedere celermente alla relativa realizzazione”.