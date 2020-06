Simone Bellan vicino al rinnovo, Jacopo Lucarelli all’addio

Il matrimonio tra l’Orlandina e Simone Bellan dovrebbe proseguire almeno fino al giugno 2021 anche se resta sempre la possibilita’ che il 24enne esterno di Grado eserciti entro oggi la possibilita’ di uscita dal contratto biennale firmato un anno fa. Per Bellan, frenato da infortuni, sarebbe la terza stagione agli ordini di Marco Sodini. Scuola Trento (20g, 7.0ppg, 4.0rpg, 1.9apg nell’ultima parziale annata) Bellan pareva intenzionato a cambiare aria ma non ha trovato offerte di pregio in tempo utile e sembra avere detto no a Latina, club che l’ha tentato nelle ultime settimane. La sua riconferma si aggiungerebbe agli innesti già ufficializzati da parte del club con Flavio Gay e l’Usa Jordan Floyd. La nomina ufficiale a nuovo capitano del baby Matteo Lagana’, invece, allontana la possibilita’ di terzo anno in biancoazzurro per l’ala Jacopo Lucarelli.