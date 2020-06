Torrenova: riqualificazione Zona Mare, appaltati i lavori

Il Sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci ha sottoscritto oggi con la ditta aggiudicataria il contratto di appalto per i lavori di riqualificazione urbana della Zona Mare – I° Stralcio Esecutivo – e per la manutenzione dell’infrastruttura viaria di collegamento e delle aree pertinenziali. I lavori prevedono il rifacimento di tutte le mattonelle, i sotto servizi e la pubblica illuminazione e saranno avviati tra un paio di settimane. L’appalto nasce dalla partecipazione al Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia ed il progetto era rientrato tra i 120 approvati a livello nazionale. “I lavori daranno lustro a una delle zone storiche che caratterizzano il nostro paese, sia per la tradizione marinara che per la naturale vocazione turistica” ha commentato il Sindaco Castrovinci.