Abdel Fall vicino all’Orlandina basket che perde Mobio, finito a Udine

L’Orlandina basket prova a convincere Abdel Fall per il ruolo di centro titolare. Il lungo del 1991 lo scorso anno a Scafati (4,6 punti e 4,9 rimbalzi di media) dovrà valutare se attendere eventuali sviluppi da Cremona o accettare l’offerta della società siciliana. Fall, senegalese di nazionalita’ italiana, 202 cm per 98 kg di peso forma, formatosi nella Stella Azzurra Roma, ha militato a Trieste, Casale, Torino, Udine, Brescia ed Eurobasket Roma prima dell’approdo in Campania. Intanto Joseph Mobio dopo due stagioni ha lasciato Capo d’Orlando ed ha firmato un biennale per Udine, club contattato per il ripescaggio in una serie A attualmente a 16 squadre (Torino prima accolta è stata messa in panchina e deve aspettare gli eventuali fallimenti di Cremona e Roma che comunque si sono iscritte).