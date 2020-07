Il calcio messinese è vivo, il Citta’ S.Agata di Ferrara, scatenato sul mercato, di più

Mentre l’allenatore pirainese Peppe Raffaele cerca gloria nei play-off di serie C col Potenza prontamente ristabilito dopo un malore ed il bomber Giovanni Ricciardo è emigrato a Seregno dopo la promozione in Legapro col Palermo, il Citta’ S.Agata, promosso in serie D anche con i crismi dell’ufficialita’ (beffato tra le siciliane il Canicattì) poichè primo tra le seconde di Eccellenza con una media di 2,363 punti, riparte da un ridisegnato assetto societario e dalla conferma in panchina di Pasquale Ferrara, mai in dubbio nonostante le voci messe in giro su Furnari, rimasto all’Igea. Manca solo il comunicato per certificarla ma solo perchè si cerca l’erede di Gino Pappalardo, dimissionario dal ruolo di addetto stampa. Antonio Ortoleva è stato riconfermato Presidente con Vincenzo Fazio e Giuseppe Rizzo suoi vice, Direttore Generale la new entry Angelo Repoli, Direttore Sportivo Ettore Meli, segretario è Enzo Sidoti, tesoriere Bernardo Paratore, Medico sociale Andrea Prantera e Consigliere Gabriele Gumina. “Dopo i festeggiamenti per la promozione in Serie D è arrivato il momento di rimboccarci le maniche – ha commentato il Presidente Antonio Ortoleva – ci attende una stagione impegnativa ma saremo pronti e determinati ad iniziare nel migliore dei modi”. Sul fronte mercato quasi certo l’addio al bomber Iraci, diretto all’ambizioso Mazara al piano di sotto, i biancoazzurri, dopo aver pensato proprio a Ricciardo, provano a riportare a S.Agata lo stefanese Salvatore Mincica che ha fatto bene negli ultimi due anni a Casarano in Puglia dove ha vinto un torneo di Eccellenza e c’è l’idea Ivan Perkovic, classe 1995 che ha già disputato la serie D con Igea Virtus e Roccella. Per la porta anche più complicato il rientro di Giuseppe Ingrassia che dovrebbe lasciare la serie D a Licata per andare al Monreale in Eccellenza. In difesa il nome nuovo è quello di Salvatore Scoppetta, classe 1986, che nell’ultima stagione ha disputato la serie D tra Biancavilla e Marsala, Pasquale Porcaro (su di lui ci sarebbe anche il Taranto) e Riccardo Cassaro, ex Due Torri. A centrocampo si pensa a Maiko Candiano, classe 1992 e grande esperienza in quarta serie, disputata con Marsala, Folgore Caratese, Sicula Leonzio e Gela.