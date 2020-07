Marines a Brolo per un progetto di volontariato

Bilancio ampiamente positivo per la prima giornata del progetto di volontariato COMREL (Community Relations) promosso dalla stazione aeronavale della Marina americana di Sigonella e sposato dall’Amministrazione Comunale di Brolo. Stamattina 25 componenti della comunità Usa di Sigonella, accompagnati dal responsabile delle relazioni esterne Alberto Lunetta, sono stati accolti al Municipio di Brolo da tutta la Giunta guidata dal Sindaco Giuseppe Laccoto, dai Carabinieri della locale stazione, dal Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello Donato Michele Pio Bonfitto e dal parroco Don Enzo Caruso.

Il progetto COMREL, che prevede circa 200 iniziative annuali per diffondere la cultura della solidarietà all’insegna del principio di “buon vicinato”, propone servizi di volontariato civico, come la tutela ambientale, interventi nella scuole e la pulizia di spiagge e parchi.

I volontari americani, accompagnati dalla Protezione Civile, dai Rangers e dai Boy Scouts di Brolo, dopo i saluti e la foto di rito davanti al Palazzo Municipale, hanno svolto circa tre ore di attività di tutela ambientale nel centro storico di Brolo e sulla spiaggia. Tra 15 giorni il progetto di volontariato COMREL vivrà una iniziativa ufficiale con in Marines che saranno a Brolo in divisa.

Il Sindaco Giuseppe Laccoto ha espresso “Grande soddisfazione per questa prima giornata del progetto che mira, in primo luogo, a rafforzare la storica amicizia con la comunità americana. Per Brolo è anche una vetrina promozionale importante in quanto oltre a far veicolare il nome della nostra città sui social statunitensi, queste iniziative servono anche a ispirare potenziali investimenti economici. In questo senso – afferma ancora il Sindaco Laccoto – la giornata odierna ha visto commenti entusiastici dei nostri ospiti, sempre alla ricerca di luoghi genuini e accoglienti”.

L’assessore con delega alla Cultura Maria Vittoria Cipriano sottolinea che “Sono gli scambi sociali e culturali con chi non appartiene alla propria comunità che ampliano gli orizzonti e rafforzano il senso dell’identità collettiva e del bene comune. Ringrazio i Marines per la partecipazione e collaborazione. E’ stata una bellissima giornata di volontariato, vissuta all’insegna della valorizzazione dei luoghi, prima tappa di un futuro percorso progettuale più ampio che mira alla promozione socio-culturale e turistico-ambientale del nostro territorio. Questa manifestazione, in collaborazione con la Stazione Aeronavale della Marina USA di Sigonella, continuerà con diverse altre iniziative che coinvolgeranno non solo i volontari aggregati in associazioni, ma anche la scuola, gli studenti, e quanti vogliono dare il proprio contributo di cittadinanza attiva. I Marines – conclude l’Assessore Ciprano – sono stati catturati dalla bellezza del borgo medievale e delle nostre spiagge diventando così, oltre che volontari, potenziali fruitori del nostro patrimonio turistico”.