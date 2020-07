Pubbliche Amministrazioni in ritardo sui pagamenti: anche Capo d’Orlando nella lista dei “peggiori pagatori”

Il Comune di Capo d’Orlando è rientrato nell’elenco delle pubbliche amministrazioni più lente a saldare i propri debiti. Il dato emerge dal monitoraggio pubblicato nei giorni scorsi dal Ministero dell’Economia che ha messo sotto la lente d’ingrandimento i pagamenti della pubblica amministrazione, presentando un elenco degli Enti che non rispettano i tempi dettati dalla legge. L’anno passato le PA italiane hanno liquidato 24,5 milioni di fatture per un importo complessivo da 104,4 miliardi di euro. In media, dalla presentazione della fattura al pagamento hanno impiegato 48 giorni, tradotti in un ritardo medio di un solo giorno rispetto ai tempi imposti dalla legge che obbliga a chiudere la pratica in 30 giorni oppure in 60 nel caso della sanità.

Tuttavia, dall’elenco emerge un dato che, certamente, non rinfrancherà i fornitori: infatti, il Comune di Capo d’Orlando, al sesto posto tra gli enti locali, si attesta in media sui 242,35 giorni di attesa per il pagamento dei debiti contratti. Nell’elenco degli Enti che pagano in ritardo fanno parte 6482 amministrazioni, ossia il 36,4% di quelle che hanno comunicato i dati. Tra le amministrazioni più lente ad esempio salta all’occhio anche l’INPS che nel 2019 ha pagato solo il 63% dei propri debiti, versando 780 milioni sui 1.229 previsti. Il ritardo medio del pagamento ammonta a quasi 22 giorni, con fatture in ritardo di almeno un anno che raggiungono i 131 milioni.

“Non è bello trovarsi ai vertici di certe classifiche. – commenta così la notizia il consigliere di opposizione Alessio Micale – La condizione è nota e secondo me i numeri sono ancora peggiori. È la prova che la storia della crisi finanziaria legata ai trasferimenti non sta più in piedi. Lo dicono anche i revisori contabili. C’è una responsabilità politica chiara e con indirizzi precisi”.