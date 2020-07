Al via l’adeguamento del depuratore di Sant’Agata – Acquedolci. Consegnati oggi i lavori alla ditta

Al via l’adeguamento del depuratore di Sant’Agata – Acquedolci. Consegnati oggi i...

Con la consegna formale dei lavori alla ditta appaltatrice avvenuta questa mattina, possono finalmente partire gli attesi interventi per l’adeguamento del depuratore consortile di Sant’Agata di Militello – Acquedolci.

All’impianto di contrada Pianetta erano presenti il sindaco Bruno Mancuso, con il geometra Luigi Rundo dell’ufficio tecnico comunale che ha curato il procedimento, il Rup ingegnere Giuseppe Iannazzo, in rappresentanza dell’ufficio del Commissario straordinario unico nazionale per la depurazione, ed il progettista dell’opera ingegnere Salvatore Russo. I

I lavori sono stati consegnati all’impresa Ciro Menotti Emma Lavori, aggiudicataria dell’appalto per un importo di 2,3 milioni di euro, rappresentata dall’ingegnere Giorgio Emma e dall’architetto Aldo Emma.

Gli interventi, la cui durata contrattuale è prevista in 600 giorni, consentiranno di dotare l’impianto di una nuova impostazione tecnologica che garantirà migliore efficienza, una nuova linea di trattamento delle acque e dei fanghi, con consistenti abbattimenti anche delle emissioni maleodoranti e la disinfezione finale con scarico a mare tramite la condotta sottomarina. Sarà quindi riqualificata l’intera area e verrà realizzata la nuova viabilità interna.

“Ritengo quella di oggi una giornata veramente importante, direi storica, visto che da oltre vent’anni si parla dell’adeguamento di questo depuratore – commenta il sindaco Bruno Mancuso –. Finalmente, tra lentezze della burocrazia ed intoppi vari, ce l’abbiamo fatta e sono davvero felice perché l’adeguamento del depuratore consortile, il primo a partire in tutta la costa tirrenica messinese, mette al riparo non solo le comunità di Sant’Agata ed Acquedolci ma anche di tutto l’hinterland da qualsiasi pericolo di natura ambientale. L’auspicio – conclude Mancuso – è che adesso si proceda celermente anche per gli altri impianti del litorale tirrenico cosicché tutti i comuni, considerata anche la forte vocazione turistica di questo territorio, possano presto essere totalmente esenti da problemi di inquinamento o altri spiacevoli fenomeni”.