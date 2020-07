Da “Ambasciatore del Vangelo” a consulente della Regione: il ritorno di Scilipoti

A volte ritornano. Come Domenico Scilipoti da Terme Vigliatore, il senatore che 10 anni salì agli onori della cronaca per aver salvato il Governo Berlusconi. Nonostante avesse annunciato recentemente una nuova vita in Africa come “ Ambasciatore di buona volontà per la diffusione del Vangelo’” in Burkina Faso, adesso, a sorpresa è addirittura arrivata una nomina di consulente dell’Assessore Regionale alla Sanità Ruggero Razza. Scilipoto, medico di professione e dipendente dell’Asp di Messina, si dovrà occupare di un progetto sperimentale sugli “ambulatori integrati ” e rappresenterà “l’assessore in conferenze e seminari” sul tema.

Un incarico ancora tutto avvolto nel mistero per quanto riguarda i contenuti e la genesi, ma che conferma la “vocazione” dell’ex senatore per la politica. L’Africa, evidentemente, può attendere.