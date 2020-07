Risparmio energetico: fondi per 15 comuni del Messinese

Sono 15 i comuni messinesi che riceveranno una prima tranche di fondi per finanziare dei progetti di risparmio energetico: Capri Leone, Fiumedinisi, Mazzarrà Sant’Andrea, Savoca, Patti, Ficarra, Castell’Umberto, Brolo, Roccafiorita, Monforte San Giorgio, Basicò, Torrenova, Gioiosa Marea, Piraino e Frazzanò. In Sicilia arriveranno oltre 71milioni che verranno ripartiti tra 62 comuni.

E’ stata, infatti, aggiornata la graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico che prevede la concessione di agevolazioni in favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite , per la realizzazione di opere pubbliche per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica. L’elenco dei progetti ammessi e finanziabili che accederanno alle agevolazioni previste dall’Azione 4.1.3 del Po Fesr Sicilia 2014/2020 è stato pubblicato dal Dipartimento Energia. Sono 152 gli enti locali in graduatoria per un importo totale di contributi richiesti pari a 194 milioni di euro. Di questi 62 potranno accedere direttamente ai finanziamenti per un importo di contributi richiesti pari a quasi 72milioni di euro. Il bando “riduzione consumi energetici” prevedeva agevolazioni da 200 mila a 5 milioni di euro.