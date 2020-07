C.d’Orlando: barca ribaltata, Micale chiede una menzione di merito per i due agenti

Una menzione di merito ed un pubblico ringraziamento per i due agenti che nella giornata di ieri hanno tratto in salvo quattro giovani, e per la Guardia Costiera e per l’impegno svolto a tutela del mare. E’ questo l’oggetto della richiesta inoltrata dal consigliere Alessio Micale al primo cittadino di Capo d’Orlando Franco Ingrillì. Il Soprintendente Capo della Polizia di Stato di Sant’Agata Militello, Enrico Princiotta, e l’Appuntato Scelto dei Carabinieri, in servizio alla Stazione di Mistretta, Rosario Lupica Cristo, nella mattinata di ieri, mentre erano a largo dello scoglio della formica per una battuta di pesca dilettantistica, sono intervenuti ed hanno salvato quattro giovani finiti in mare dopo che la lancetta su cui stavano viaggiando era stata ribaltata da un’onda. I due agenti dopo aver soccorso i giovani, facendoli salire a bordo della loro barca per portarli in salvo a riva, hanno allertato l’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Capo d’Orlando.

“Così come fatto altre volte per comportamenti straordinari, meritevoli di pubblico encomio – scrive Micale – ritengo che questa possa essere anche utile occasione per ribadire le regole ed i comportamenti da attuare per affrontare in sicurezza e nel rispetto delle norme, la vita in mare”.