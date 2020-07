Capo d’Orlando: nuovo incidente auto – scooter

E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la via Consolare Antica di Capo d’Orlando, all’altezza dell’incrocio con la strada che raggiunge il polo sportivo di Pissi e si congiunge con la via Trazzara Marina. Nello scontro tra uno scooter e un’auto ha avuto la peggio il giovane che si trovava alla guida del mezzo a due ruote. Il ragazzo, caduto a terra, è stato trasportato in ospedale a Sant’Agata Militello per i necessari controlli, mentre sul posto si sono recati i vigili urbani per i rilievi. E’ l’ultimo incidente in ordine di tempo sul territorio di Capo d’Orlando tra auto e scooter che si verifica negli ultimi giorni a cadenze quasi regolari.