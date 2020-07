Da Villa S.Giovanni a Messina in auto con 4,3 kg di cocaina. 51enne arrestato dalla Guardia di Finanza

Stava per attraversare lo Stretto di Messina in direzione Sicilia con un’ingente quantità di droga, un cinquantunenne reggino che è stato arrestato dai finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria.

L’uomo è stato sorpreso con 4,3 chilogrammi di cocaina in auto. Si trattava di quattro panetti ricoperti di plastica di colore nero, sigillati con nastro da imballaggio trasparente e recanti impresso un simbolo riproducente un ferro di cavallo. Gli involucri sono stati trovati all’interno di un vano per il filtraggio dell’aria condizionata, posizionato sotto il cofano-motore dell’autovettura ispezionata.

Una pattuglia, durante un servizio di controllo a Villa San Giovanni, ha individuato l’uomo alla guida del veicolo e ha proceduto alla perquisizione del mezzo. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato lo stupefacente e l’autovettura a noleggio utilizzata per il trasporto della droga.

Perquisiti, inoltre, l’abitazione dell’uomo e il locale di una società ricondicibile all’arrestato e qui sono stati trovati una bilancia di precisione perfettamente funzionante, un tablet, 4 telefoni cellulari e documentazione varia attinente alle attività di traffico di droga.