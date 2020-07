Il titolo di serie B della Costa d’Orlando a Bologna?

Come da noi anticipato qualche giorno fa la Costa d’Orlando avrebbe raggiunto l’accordo di massima per la cessione del titolo sportivo di serie B, visto che Bologna Basket 2016 (C Gold emiliano romagnola) ha formalizzato l’offerta al club del presidente Giuffrè che aveva incaricato un intermediario di trovare un acquirente. Il tutto all’indomani della smentita ironica via WhatsApp fatta al sottoscritto da Mauro Giuffré per commentare l’indiscrezione di cessione del titolo che avevamo avuto in anteprima. Per l’ufficialità aspettiamo le due parti ma ormai il dado sembra tratto e non ci dovrebbero essere margini per improvvisi dietrofront. La Costa, invitata a trasferire la squadra a S. Agata Militello per i noti problemi logistici con il PalaValenti che rischia di essere disponibile non prima dell’autunno per i lavori che il comune paladino deve eseguire, aveva anche ricevuto offerte di scambio di titolo con uno di Serie C pare piemontese ma l’ipotesi è stata subito scartata poiché non rispettava il vincolo regionale necessario per questo tipo di operazioni. A questo punto coach Peppe Condello, il cui contratto triennale era scaduto a fine giugno, potrebbe essere libero dall’accettare una delle offerte giuntegli dalla Puglia e dal Piemonte, anche se attendiamo sempre conferme o improbabili smentite dal patron sulla cessione del titolo cadetto. Da capire anche come proseguirà l’attività del settore giovanile, il cui minibasket è proprio di Condello. Come scrive Spicchi d’Arancia resta in vendita il diritto sportivo di Lecco mentre in difficoltà ci sono ancora Cecina e Montecatini con Pavia che pare avviata alla risoluzione dei problemi e Formia che ha minacciato di vendere se non avrà la pronta disponibilità del Palamendola. Al momento sono 65 le società aventi diritto con Fiorenzuola prima candidata a un eventuale, ma ormai non certo, ripescaggio.