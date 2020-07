Parto trigemellare ad Acquedolci. Benvenute Gloria, Gioia e Grace!

Una giovanissima donna di Acquedolci, Manuela Merlo, è diventata mamma di tre gemelline nate lo scorso 1 luglio all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, al termine di una gravidanza a tratti difficile, ma dagli esiti straordinari.

La neo mamma e le figlie Gloria, Gioia e Grace stanno bene e l’intera comunità acquedolcese, ricevuta la lieta notizia, è in festa per celebrare un evento che, ci dicono dal comune, non si era registrato prima o comunque mai dall’anno dell’autonomia della cittadina, avvenuta nel 1969.

Manuela, si legge nella pagina “Acquedolci Furiano Blog” gestita da Enrico Caiola, spiega emozionata che “alla prima ecografia fatta a sette settimane abbiamo visto due sacche separate e la dottoressa ci ha spiegato che c’erano due piccoli embrioni. Era gennaio, dopo le festività e per noi già quello è stato un bellissimo dono”.

Ci sono state altre ecografie rispettivamente a nove e undici settimane. La gravidanza si preannunciava abbastanza difficile.

All’esame dello screening del primo trimestre c’è stata però la grande sorpresa. La ginecologa ha detto con grandissima meraviglia “qui non sono due, ma tre”!

Il terzo embrione era più piccolo rispetto agli altri due, talmente piccolino che fino a quel momento nessuno si era accorto”.

I medici, resisi conto dell’eccezionalità della gravidanza e dei rischi connessi, hanno attivato una serie di controlli specifici così Manuela, accompagnata ogni istante dalla mamma Sara e dal fratello Giuseppe, è stata prima sottoposta a controlli all’Ospedale Cervello e, successivamente, seguita da specialisti all’ospedale Buccheri La Ferla, il cui reparto di ostetricia e ginecologia è specializzato in gravidanze trigemine e quadrigemine.

I medici hanno quindi potuto confermare che si trattava di tre femminucce programmando il parto cesareo da effettuare alla trentaduesima settimana, termine massimo per evitare complicazioni per le piccole.

Alle 10,10 del mattino con taglio cesareo, il primo forte vagito, quello di Gloria seguita immediatamente da Gioia, la seconda gemellina. Entrambe condividevano la stessa sacca ed erano più grandi. Poi, per ultima, la terza gemella alla quale è stato dato il nome Grace, “Grazia”. Era la più piccola delle tre, un vagito debolissimo il suo, quasi sussurrato, un corpicino troppo piccolo ma tanta, tanta voglia di combattere per vivere e crescere.

Gloria e Gioia pesavano rispettivamente 1.800 grammi e 1.600 grammi e mamma Manuela le ha potute abbracciare emozionata solamente dopo tre lunghissimi giorni. Grace, invece, era troppo piccola ed il suo era un “peso minimo” di appena 630 grammi, una situazione di emergenza che ha richiesto immediatamente attenzioni particolari.

Frastornato dalla felicità il papà delle gemelline, Antonio Catania, originario di Santo Stefano di Camastra.

Mentre tutta la comunità gioisce, giunge anche il messaggio del sindaco di Acquedolci Alvaro Riolo:

“Questa è una notizia che riempie il cuore di gioia a tutti i cittadini; è segnale di ripresa di ripartenza, di fiducia e speranza per il futuro. Ai genitori, ai nonni, agli zii porgo i più affettuosi auguri”.

(fonte Acquedolci Furiano Blog)